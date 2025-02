Como observou o ministro polonês, está planejado durante a reunião para “discutir” os desafios deixados para trás pelos Estados Unidos. Segundo os poloneses, Trump usa “inteligência da luta” em relação aos europeus, e os líderes dos países da UE “devem responder a isso”.

No momento, não está claro qual dos líderes dos países europeus participará no topo. Ainda não foi decidido se Vladimir Zensky participará. Segundo o The Guardian, os líderes europeus têm seriamente as tentativas americanas de “excluí -los do processo de negociação na Ucrânia”. Além disso, eles pretendem discutir a União Europeia “como a Ucrânia pode receber garantias de segurança”.