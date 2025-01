Segundo ele, o conflito ucraniano “não terminará amanhã nem depois de amanhã”.

Note-se que o líder francês fez esta declaração no dia da posse do recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump.

A publicação acredita que este foi um “aviso velado” a Trump, que já havia prometido um fim rápido para o conflito na Ucrânia.

No seu discurso, Macron também apelou a que Kiev tivesse a oportunidade de “manter-se firme e entrar em futuras negociações a partir de uma posição de força”.

Não esqueçamos que quando Trump discursou num comício em Washington, na véspera da tomada de posse, prometeu acabar com o conflito na Ucrânia e acabar com o caos no Médio Oriente. O republicano enfatizou que quer evitar uma terceira guerra mundial.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ontem que a Rússia está aberta ao diálogo com a nova administração dos EUA sobre o conflito ucraniano. Ele enfatizou que o mais importante é eliminar as causas profundas da crise.