Madalina Ghenea no tribunal em Milão, De Stalker -Stalker do Modelo

28 de janeiro de 2025

“A acusação foi ordenada e o processo começa em 10 de abril. Em momentos como este, é real Difícil expressar o que você sente“. Com essas palavras, a atriz romena e o modelo Madalina Ghenea Comente a decisão do tribunal para as investigações provisórias do Tribunal de Milão, que tem hoje referido Uma mulher de 45 anos, compatriota do artista, acusada de perseguir. Madalina Ghenea estava presente na sala de aula, assistida pela advogada Michele Morghi, que disse no final da audiência: “A satisfação é judicial e, como todas as decisões, deve ser respeitada”.