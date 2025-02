Maddison vence a vitória do Tottenham por 1 a 0 sobre o Manchester United

O objetivo inicial do meio-campista do Tottenham Hotspur, James Maddison, foi o suficiente para sua equipe terminar um home run estéril na Premier League ao derrotar seu lutador do lutador do Manchester United por 1 a 0 em um confronto divertido no domingo.

Maddison, de volta ao alinhamento inicial após uma lesão, aproveitou uma recuperação de uma faixa próxima após 13 minutos para resolver uma competição em que ambas as partes mostraram sua insuficiência.

A primeira vitória da liga local do Tottenham por 105 dias aliviou a pressão sobre seu gerente australiano Ange Postecoglou, com sua equipe se movendo acima do United em 12º com 30 pontos.

No entanto, o começo difícil do gerente da United Ruben Amorim em Old Trafford continua e o português perdeu oito dos 14 jogos da Premier League desde que ele assumiu o cargo.

Sua equipe caiu para 15 com 29 pontos, pois se tornaram a primeira equipe do United a sofrer derrotas em um dobro da liga contra o Spurs desde a temporada 1989-90.

Foi outra exposição decepcionante de visitantes, embora tenham suas chances de que Alejandro Garnacho tenha perdido uma oportunidade de ouro no primeiro tempo.

A lista de lesões do Tottenham está finalmente reduzindo e PostTecoglou recebeu o goleiro da primeira escolha Guglielmo Vicario e o criador dos Jogos de Maddison em seu time inicial enquanto Destiny Udogie, Wilson Odobert e Brennan Johnson estavam no banco.

Por outro lado, os problemas do United pioraram esta semana com a notícia de que o versátil Amad Diallo, uma das poucas faíscas brilhantes nesta temporada, provavelmente estará fora para o resto da campanha.

O United Bank parecia uma equipe de jovens com nove deles 19 anos ou menos.

Os fãs locais organizaram um protesto antes do partido contra a operação do Presidente Daniel Levy Club e, embora uma vitória não cure os problemas da equipe, foi um passo na direção certa.

O United teve a primeira grande oportunidade do jogo com Rasmus Hojlund forçando uma forte salvação do vigário, que então reagiu bem para evitar o rastreamento de Garnacho.

Os Spurs assumiram a liderança quando a cruz de seu filho Heung-min caiu para Lucas Bergvall, cujo chute foi arranhado por Andre Onana na estrada de Maddison, que se tornou uma curta distância.

Garnacho deveria ter correspondido logo depois, mas ele levou o chute bem no bar com o gol de sua misericórdia.

O United cresceu em confiança após o descanso quando os anfitriões ficaram cada vez mais nervosos.

Garnacho forçou duas excelentes salvagens de Vigário e Joshua Zirkzee, olhou para um cabeceamento alvo, mas Tottenham protegeu sua liderança enquanto desfrutava de folhas consecutivas de estreia pela primeira vez em 16 meses.