Madhya Pradesh: 3 feridos em colisão de SUV em Bhopal; os réus tentaram fazer com que isso fosse um acidente

Três homens foram presos por bater intencionalmente seu SUV em outro carro, fazendo-o capotar e ferindo três pessoas em Bhopal. Inicialmente, o arguido tentou fazer com que o incidente fosse um simples acidente, mas a verdade veio à tona quando uma das vítimas feridas deu à polícia um relato detalhado dos acontecimentos.

O incidente ocorreu na noite de 13 de janeiro, quando a polícia foi alertada sobre um acidente de carro na rodovia Bhopal-Indore. Ao chegarem ao local, encontraram um carro tombado de lado e bastante danificado. Três homens que estavam no carro foram levados ao hospital.

A princípio, a polícia pensou que se tratava de um típico acidente de trânsito, mas uma das vítimas, Kushal Srivastava, explicou posteriormente que a colisão foi intencional.

Kushal, junto com seus primos Sunny e Ankit, pararam em um restaurante à beira da estrada. Depois de comerem, enquanto conversavam no estacionamento, três homens em uma van se aproximaram deles e ordenaram que fossem embora.

Quando disseram aos homens que o trio estava apenas conversando, começou uma briga. A briga foi interrompida por transeuntes, inclusive pelo dono do restaurante.

Depois disso, Kushal e seus primos decidiram ir embora, mas os homens do SUV os seguiram. Um dos homens jogou uma pedra em seu carro, quebrando o vidro traseiro, e outro bateu com um pedaço de pau no para-brisa dianteiro, estilhaçando-o. Apesar do ataque, as vítimas continuaram dirigindo até chegarem à área de Bhainsakhedi.

Nesse ponto, os ocupantes da van bateram deliberadamente com o veículo na traseira do carro de Kushal, fazendo-o bater em uma divisória e bater em um poste de iluminação pública. O veículo capotou posteriormente, ferindo gravemente os três ocupantes.

Após a declaração de Kushal, a polícia iniciou uma investigação e prendeu os três acusados ​​– Vishal Meena, Avinash Meena e Raju Nagar. Eles foram presos na aldeia de Bairagarh Kala e Bakaniya. A polícia apreendeu o veículo usado no ataque. Os réus enfrentam acusações de causar danos e co-instrução deliberada.