Madhya Pradesh: Bhopal noivo parecendo Thar no dia do dote antes do casamento, omite o evento com demanda insatisfeita

Um caso de dote foi apresentado contra um homem e sua família em Bhopal depois que ele supostamente exigiu um carro um dia antes de seu casamento e cancelar o casamento quando sua demanda foi rejeitada.

A família da noiva acusou o namorado de exigir um jipe ​​Thar, cujo preço varia entre Rs 11,50 lakh e cerca de Rs 18 lakh, pouco antes da recepção. Quando eles se recusaram, ele não chegou com a procissão de casamento. O namorado, no entanto, negou acusações.

O casamento estava programado para sexta-feira em um jardim na área de Koh-e-Fiza de Bhopal. A família, os parentes e os convidados da namorada esperaram a noite toda, mas o namorado e sua família não chegaram. Posteriormente, a família da noiva foi à delegacia local e apresentou uma queixa.

De acordo com a denúncia, três dias antes do casamento, o namorado supostamente exigiu dinheiro e jóias, junto com o carro. Segundo relatos, ele alertou que não traria a procissão do casamento se suas demandas não fossem atendidas. A noiva inicialmente pensou que estava brincando. Ela disse que o namorado citou as perdas comerciais como o motivo para solicitar dinheiro.

Chauhan negou acusações, dizendo que sua família é financeiramente estável e não pediu um dote. Ele disse que não estava disposto a se casar durante o ano passado, mas foi pressionado pela família da noiva.

A polícia registrou um caso sob a proibição da lei contra o namorado, seus pais e sua irmã -nalaw.