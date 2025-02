Madhya Pradesh: Médicos em Bhopal eliminam o verme de parasita vivo do olho do paciente em cirurgia complexa

Os médicos Aiims Bhopal eliminaram com sucesso um verme vivo dos olhos de um homem de 35 anos de Madhya Pradesh. O homem enfrentou problemas com sua visão por vários dias. Sua visão estava enfraquecendo e seus olhos eram frequentemente vermelhos e irritados. Ele visitou vários médicos que lhe deram medicamentos, mas sua condição não melhorou. Quando sua visão se tornou muito pobre, ele foi ao Bhopal Aiims para um novo cheque.

Após um exame detalhado, os médicos ficaram surpresos ao encontrar um verme de uma polegada que se movia para dentro de seus olhos. O verme vivia no gel vítreo, que é a substância clara dentro do olho. Tais casos são muito incomuns e apenas alguns se registraram no mundo. Como o verme estava vivo e se moveu, eliminando não era fácil.

Uma equipe de médicos, liderada pela Dra. Samendra Karkur, chefe da Retina em Aiims Bhopal, realizou uma cirurgia. O maior desafio foi que o worm estava tentando escapar. Para removê -lo com segurança, os médicos primeiro usaram um laser de alta precisão para impedir que o verme se mova sem danificar o olho. Depois disso, eles o eliminaram cuidadosamente usando uma técnica de cirurgia de vitreotre-retínia.

Mais tarde, o verme identificado como Gnathostoma spinigerum, um parasita que pode entrar no corpo humano através de alimentos de carne crua ou pequena. Uma vez lá dentro, você pode viajar para diferentes partes do corpo, incluindo pele, cérebro e olhos, causando sérios problemas.

Karkur, que realiza cirurgias oculares há 15 anos, disse que foi a primeira vez que encontrou esse caso. A cirurgia foi bem -sucedida e o paciente agora está estável. Sua visão está melhorando e permanecerá sob observação durante os próximos dias.

Os médicos aconselham as pessoas a evitar comer carne crua ou pequena para prevenir essas infecções.