Madhya Pradesh: motorista do Snapchat joga carro no rio em Bhopal, 2 mortos

Num trágico acidente na área de Kolar, em Bhopal, dois homens morreram e outro ficou ferido depois que o carro deles caiu 15 metros no rio Kerwa na noite de quarta-feira. O motorista, supostamente distraído pelo Snapchat, perdeu o controle do veículo ao entrar na ponte Six Lane.

As vítimas foram identificadas como Vineet (22), que dirigia o carro, e Palash Gaikwad (22). O sobrevivente ferido, Piyush Gajbhiye (24), conseguiu escapar e alertou as autoridades.

Segundo relatos da polícia, Vineet estava em alta velocidade e usando o Snapchat no momento do acidente. Ele perdeu o controle do veículo ao tentar virar na ponte, fazendo com que o carro batesse na barreira e caísse no rio.

Com o impacto, as portas do carro se fecharam, prendendo os três lá dentro. Piyush conseguiu quebrar uma janela e escapar, sofrendo ferimentos no processo. Ele imediatamente informou a polícia sobre o incidente.

As equipes de resgate chegaram ao local e usaram ferramentas para quebrar as janelas do carro para recuperar os corpos de Vineet e Palash. Ambos foram declarados mortos no local e seus corpos foram enviados para exames post-mortem. Piyush foi internado em um hospital, onde atualmente está em tratamento.