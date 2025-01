Madhya Pradesh: Mulher dá à luz uma menina uma hora depois que seu marido morreu em um acidente em Bhopal

Uma mulher em Bhopal, Madhya Pradesh, deu à luz uma menina apenas uma hora depois que seu marido morreu em um acidente de carro, disseram as autoridades.

A mulher estava com o marido no carro quando sofreram um acidente. Enquanto o marido morreu no infeliz incidente, a esposa sobreviveu. Ela foi levada para um hospital próximo, onde deu à luz o bebê.

O incidente ocorreu no ponto de ônibus de Halalpur, em Lalghati, em Bhopal, quando o hatchback do casal bateu em uma divisória e capotou.

Mahendra Mewada, que dirigia, e seu cunhado Satish Mewada morreram no acidente.

Segundo a polícia, Babli, moradora de Ratibad, estava grávida e quando sentiu dores de parto na noite de terça-feira, seu marido Mahendra partiu com ela para Bhopal em seu carro Alto.

A mãe, a tia e o cunhado de Mahendra também estavam no carro junto com o casal. Em um trecho escuro da estrada, o carro bateu em uma barreira em frente ao ponto de ônibus de Halalpur e capotou. Os cinco ocupantes do veículo ficaram feridos após o impacto.

Depois disso, todos foram levados às pressas para o hospital de ambulância, mas os médicos declararam Mahendra Mewada e seu cunhado Satish mortos.

Cerca de uma hora depois, sua esposa Babli deu à luz uma menina tarde da noite. Atualmente, tanto a mãe como o recém-nascido estão completamente seguros e estáveis.