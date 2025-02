Madonna confirma o novo álbum ‘Confessions Part 2’: aqui está o que sabemos até agora

Madonna causou oficialmente seu próximo álbum, Confessions Part 2, uma sequência de seu sucesso bem -sucedido de confissões de 2005 em uma pista de dança. O ícone pop recorreu às redes sociais para compartilhar sua emoção, publicando uma apresentação de slides de momentos atrás do tempo no estudo.

No Instagram, o vencedor do Grammy de sete tempo expressou seu entusiasmo pelo novo projeto, dizendo: “Estou colocando meu coração e alma em minha nova música e mal posso esperar para compartilhar com você”. Sua publicação ocorreu apenas um dia antes do Dia dos Namorados, adicionando uma camada adicional de antecipação para os fãs.

Sessões de estudo com preço Stuart

As fotos de Madonna compartilharam o produtor Stuart Price, que trabalhou anteriormente no primeiro álbum de concessões. As imagens capturaram vozes de gravação de Madonna, tocaram a bateria e passaram um tempo com seus filhos no estudo. Em dezembro, especulações sobre o álbum compartilhando uma publicação sobre X, dizendo: “Confissões em uma pista de dança Parte 2?”