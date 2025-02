O combate dessas duas equipes já pode ser chamado de clássico das Copas da Europa. “Real” e “City” pelo quarto ano consecutivo esclarecerão os relacionamentos no jogo -Offs da Liga dos Campeões. A vantagem em uma espécie de duelo ao lado do Madri Club: ele foi para a próxima rodada duas vezes, enquanto os britânicos só alcançaram sucesso uma vez.

“Já estamos acostumados a estar no Real Madrid que consideramos partidas com o Madri como um derby”, Josep Guardiola admitiu a “cidade” de direção. “Não há rivais leves em tais etapas, então eu pessoalmente respondi calmamente aos resultados do empate”.

De acordo com o diretor esportivo do clube espanhol, famoso no passado, ex-armazenamento “cremoso” Emilio Botareno, pequenos detalhes resolverão tudo na batalha com a cidade.

“Estamos bem cientes das possibilidades do oponente. Seu potencial é ótimo, duas partidas fantásticas aguardam todos os fãs de futebol. .

Infográfico “RG” / Leonid Kuleshov / Arthur Nanyan

É interessante que, no próximo jogo, após o empate da Liga dos Campeões Real, perdi o Sensational como parte dos exemplos espanhóis de Espanyol (0: 1), que ocupa 17 do 20º lugar no campeonato nacional. O Royal Club sofreu a primeira derrota após cinco grandes vitórias consecutivas.

Voltando à Liga dos Campeões, acrescentamos que os fãs russos estarão interessados ​​em seguir as partidas de Mônaco (França) e Benfica (Portugal). No acampamento de Monegakov, um de nossos dois jogadores está jogando na Liga dos Campeões – Alexander Golovin. O segundo russo – goleiro Matvey Safonov – toca no derby francês com Brest como parte do PSG. A propósito, o vencedor do PSG / Brest -paar se reunirá nas finais 1/8 com um dos dois favoritos do torneio – Liverpool (Inglaterra) ou com Barcelona (Espanha).

O empate da peça -Offs e a Liga Europa ocorreu. Os casais da primeira rodada da peça – Offs se parecem com o seguinte: “Victoria” (Pils, República Tcheca) – “Ferencvarosh” (Hungria); “Roma” (Itália) – “Porto” (Portugal); “Galatasarai” (Türkiye) – AZ Alkmar (Holanda); “Real Sociedad” (Espanha) – “Midtyulland” (Dinamarca); “Ajax” (Holanda) – “União” (Bélgica); FKSB (Romênia) – Paok (Grécia); “Bude -Glimt” (Noruega) – “Twente” (Holanda). Quatro jogadores russos participarão dos play-offs da Liga Europa: Fedor Chalov com Magomed Ozdoev (PAOK), o goleiro Nikita Khaikin (“Bude-Glimt”) e Arsen Zakharyan (“Real Sociedad). No caso do lançamento de As finais de 1/8 tocam Paok com Lyon (França), ou com o Frankfurt Aintracht (Alemanha), aguarda o Real Sociedad para um difícil confronto com um dos clubes ingleses – com o Manchester United ou com o Tottenham, por sua vez, “Bude -Glimt “Chegue a alguém do par de” Olympiacos “(Grécia)-” Rangers “(Escócia).

Os primeiros jogos da rodada de início do jogo da Liga dos Campeões são realizados em 11/12 de fevereiro, a reação aos 18/19, na Liga Europa -13 e 20 de fevereiro. Todos os jogos são mostrados ao vivo na plataforma Okko Online.

Enquanto isso

O presidente da Associação de Futebol Russo (RFU) Alexander Dyukov continuará a trabalhar em sua posição. Isso ficou conhecido na conferência eleitoral da organização que ocorreu em Moscou. Dyukov foi escolhido por unanimidade na função do chefe da RFU por um período de quatro anos. Ele era o único candidato a esta posição. Em uma entrevista aos repórteres, Alexander Valerievich anunciou planos para fazer uma segunda Copa Nacional. – O novo torneio oferece mais clubes amadores para combater as equipes profissionais. Essa prática foi bem -sucedida em outros países “, enfatizou Dyukov. Dyukov também falou sobre o interesse nas partidas das equipes nacionais russas no ano passado: “Nos quatro anos anteriores, aumentamos o número de equipes nacionais. A prática do jogo salvou, realizou 211 reuniões em 2024. Apesar da natureza amigável das partidas, vemos que a equipe nacional é interessante e os fãs precisam.