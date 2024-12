Suchir Balaji, um denunciante da OpenAI, pode não ter cometido suicídio, alegou sua mãe, Poornima Ramarao, em uma entrevista ao India Today. Ele alegou que as descobertas de um investigador particular contradiziam o relato da polícia e revelou que usou o ChatGPT para analisar manchas de sangue no apartamento de seu filho, sugerindo um possível crime.