MAGA Mania: Mercadorias de Donald Trump inundam as ruas de Washington antes do grande evento de inauguração

Antes do tão aguardado evento de inauguração, as ruas ao redor da capital, Washington DC, fervilhavam de atividade enquanto os vendedores faziam fila para vender mercadorias MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump. De chapéus e camisetas a bandeiras e broches, os icônicos chapéus vermelhos, em particular, eram uma visão constante entre a multidão.