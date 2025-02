Maghi P Out

Lakhs of People levou um salão sagrado no Triveni Sangam, no Maha Kumbh Mela, no início de Purnima Maghi, na quarta -feira, no meio da segurança e acordos tensos elaborados sobre medidas de tráfego e segurança.

O Maghi Purnima Snan é o quarto evento de banho na maior reunião espiritual do mundo. O banho sagrado também marcará o fim dos kalpavas de um mês e cerca de 10 lakh kalpvasis começará a deixar a área de Maha Kumbh.

Os lakhs de peregrinos foram ao nariz de Sangam, onde uma debandada matou 30 pessoas no mês passado durante Mauni Amavasya Amrit Snan. As autoridades estão alertas para garantir que nenhum incidente adversário ocorra desta vez.

As autoridades disseram que fizeram acordos preparados para a ocasião para garantir que os devotos tomem o banho sagrado e deixem a área de Kumbh sem problemas.

O governo pediu a todos os Kalpvasis que sigam as regras de tráfego e usassem apenas espaços de estacionamento autorizados.

Kumbh SSP Rajash Dwivedi disse que o movimento devoto continuava sem problemas e que a polícia cuidou de todos os pontos de pressão da multidão na feira.

Ele disse que a equipe de polícia foi publicada na área de Kumbh por dois meses e está fazendo turnos de 12 horas. “Estamos ajudando as pessoas pedindo endereços”, acrescentou o SSP.

A área de Kumbh declarou uma área sem veículos a partir das 4 da manhã de terça -feira, enquanto o Prayagraj também se tornará uma área sem veículos a partir das 17h, com uma isenção para serviços de emergência e essenciais. Para evitar o congestionamento do tráfego, os estacionamentos designados foram marcados para veículos públicos e privados.

O diretor geral adicional da Prayagraj, Bhanu Bhaskar, disse que as forças policiais especiais estão em todos os lugares onde a administração da multidão se torna desafiadora.

Ele também disse que os dados de tempo real estavam sendo coletados nos assentos de pedágio e dos funcionários dos distritos vizinhos de Prayagraj para que a polícia pudesse monitorar e regular veículos nas rotas Maha Kumbh.

O plano de tráfego especial permanecerá em vigor até o final do ritual do banho para garantir a evacuação segura dos devotos da área justa em caso de emergência.

O Departamento de Transportes de Uttar Pradesh organizou 1.200 ônibus de transporte adicionais, que estarão disponíveis a cada 10 minutos, para o retorno dos devotos da área justa, disseram as autoridades.

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, está monitorando a situação no Kumbh de sua residência oficial a partir das 4 da manhã. Além de Adityanath, o Diretor Geral de Polícia Prashant Kumar, Secretário Principal (Casa) do ministro principal Sanjay Prasad e os funcionários da Secretaria do Ministro Principal estavam presentes na Câmara de Guerra em 5 Kalidas Marg, Lucknow.

Adityanath estendeu seus desejos a devotos e líderes religiosos por ocasião de Maghi Purnima.

“Parabéns sinceros a todos os devotos e moradores do estado no festival de banheiro sagrado de Maghi Pureima! Saudações mais sinceras a todos os santos venerados, líderes religiosos, kalpvasis e devotos que vieram para o banheiro sagrado no trivro sagrado no maha kumbh 2025 oryagraj hoje! “Ele twittou.

“Que a vida de todos está cheia de felicidade, prosperidade e boa sorte para a graça do Sr. Shri Hari. Que Maa Ganga, Maa Yamuna e Maa Saraswati cumprem os desejos de todos”, disse ele.

O governo de Uttar Pradesh disse na terça -feira que apenas 14 dias permanecem para Maha Kumbh terminar. Mais de 45 milhões de pessoas perceberam em Sangam até agora desde que o grande evento religioso começou em 13 de janeiro.

O Maha Kumbh terminará em 26 de fevereiro com o fim Amrit Snan por ocasião de Maha Shivratri.

(Com entradas PTI)