Magok, o imigrante ingrato que denuncia Meloni: em maio de 2022 … o "detalhe" Sobre seu trabalho

Alessandro Gonzato 06 de fevereiro de 2025

Em maio de 2022 Sementes de cordeiro Biel RowEntão, 29 anos, proteção subsidiária obtida da Itália, a permissão temporária de que o Comitê Territorial concede, caso ele acredite que o aparecimento do aparecimento de asilo arrisque a vida ou, em qualquer caso, sujeito a intimidação. A partir desse momento, Magok, Sududanês, ele tinha um teto seguro da Itália, ajuda econômicaTambém um trabalho. Há muito tempo foi incluído no projeto da Associação Romana Experiência de Baobab Quem, lemos no site “é uma comunidade em círculos concêntricos de migrantes*, ativista*, voluntários*e apoiadores”. Em vez dos astterisanos, Schwa é usado, o símbolo líquido que deseja abolir a diferença entre homens e mulheres.

O presidente de Baobab, Andrea Costa -Years pro-min-slowes nos ombros- Libero Ele relata que Magok está fazendo o estágio em uma associação que lida com crianças com deficiência. O imigrante encontrou bem -vindo aqui e talvez também um futuro. No entanto, ele não apenas relatou o governo e meio por ajudar e segurar no “Caso Almasri“, O soldado líbio de quem ele disse ter sofrido tortura; não pago pela conferência de imprensa do show na primeira fila na semana passada Schlein, Hood um FratoianniOntem ele voltou a atacar aqueles que lhe deram paz e esperança. Ele fez isso em uma entrevista com o “ar que puxa”, feito em LA7, feito pelo colega Ludovica Ciriello: “Quando cheguei à Itália, pensei que era um país onde todos poderiam ser livres”. Então você não se sente assim em Roma?





Arenga

O imigrante continua: “Existem ditaduras conosco e então eu pensei que a Itália era um país para aprender”. Duvidamos que ele tenha aprendido mais nisso Líbia, o in SudãoDa qual ele aparentemente escapou por razões sérias. Exceto que deixa claro que ficou decepcionado em nossa casa.

Liberemos o campo de qualquer dúvida, porque as abóboras vazias são empregadas permanentemente: os sinais de que Magok mostrado durante a entrevista são impressionantes, sejam eles obras do Scherri de Almasri ou não. O colega fez seu trabalho, ele foi conversar com o homem do momento. O fato de ele ter sido fundado da esquerda para um novo líder político, sempre capaz de encontrar rostos emergentes, e que ele irradia ingrata para aqueles que receberam com satisfação é outra questão.

Outro veneno

Vamos voltar às declarações dele: “Eu fui vítima duas vezes”, disse ele à transmissão de David Parenzo«Primeiro na Líbia nos centros de detenção e depois na Itália, o país que libertou minha tortura. Almasri é um criminoso, libertado para ele é outra maneira de vencer e voltar a cometer atrocidades ». Na denúncia, enviada pelo advogado de Baobab, Francesco Romeo – que no passado defendeu o presidente da Associação contra a acusação de ajudar a imigração ilegal, absolveu – na queixa, dissemos, disse Magok que a libertação da libertação de Almasri “frustrou A possibilidade de obter justiça, tanto para todas as pessoas como eu que sobreviveram à sua violência, e por aqueles que mataram e para aqueles que continuarão abusando por sua mão ou sob sua ordem “.





Com uma precisão digna de um reitor da política, o imigrante falou sobre o suposto (não por ele) “a lentidão do ministro Norte“, Que” poderia e teve que pedir a medida de precaução de criminal criminal criminal “.

Hoje em dia Magok tem 32 anos e, além de encontrar manutenção, não é dito neste italiano que ele não consegue nem encontrar uma carreira no Parlamento. Os olheiros da esquerda da Green Alliance Talent podem já ter marcado no caderno deles. O Partido Democrata tentou com Ilaria Salis, mas Elly foi queimada a tempo. Desta vez, levará o momento?