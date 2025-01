Maha Kumbh 2025: A pesquisa por Prayagraj aumenta mais de 23 vezes no MakeMyTrip, ‘loja em alta demanda’

Maha Kumbh 2025: Prayagraj está se preparando para o próximo Maha Kumbh Mela, que está programado para ser realizado entre 13 de janeiro e 26 de fevereiro deste ano. À medida que o grande evento se aproxima, o CEO e cofundador da MakeMyTrip, Rajesh Magow, disse que a busca por Prayagraj aumentou no site de viagens. À medida que um número crescente de devotos de toda a Índia planeia a sua viagem para visitar a maior congregação religiosa do mundo, a procura aumentou mais de 23 vezes, ano após ano.

Rajesh Magow observou ainda que a demanda por viagens está no auge, especialmente durante a semana de abertura e encerramento do evento. As grandes festividades começarão com uma exibição visual de 2.000 drones iluminados no dia 13 de janeiro. Além disso, um show de drones também marcará o encerramento das festividades no dia 26 de fevereiro.