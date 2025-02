Maha Kumbh 2025: Devotos estrangeiros cantam ‘Hanuman Chalisa’ em Triveeni Sangam | Veja o vídeo

Maha Kumbh marcou seu terceiro grande ‘Amrit Snan’ em Basant Panchami, atraindo centenas de milhares de devotos em todo o mundo, todos procurando a libertação espiritual através do banho sagrado.

Leia também: Maha Kumbh 2025 Atualizações ao vivo: devoto alemão depois de fazer um mergulho sagrado, diz “parece muito energizante” | Olhar

Enquanto isso, os devotos estrangeiros cantam o ‘Chalisa Hanuman’ enquanto se dirigia a Triveni Sangam para o ‘Amrit Snan’ em Basant Panchami.

Às 4 da manhã, 16,58 lakh devotos haviam tomado o mergulho sagrado, que levou o número total de banhistas de 13 para 34,97 milhões de rúpias. Esse número inclui 10 lakh kalpvisis e 6,58 lakh peregrinos, de acordo com Shishir Information Diretor, conforme relatado pela ANI.

Férias locais no distrito de Prayagraj O magistrado do distrito de Prayagraj declarou um feriado local em escritórios do governo no distrito para segunda -feira para manter a lei e a ordem em vista do grande número de devotos em todo o país e no exterior que chegam para o ‘Snan’ por ocasião de Basant Panchmi.

De acordo com uma ordem do escritório do magistrado distrital, ele disse que se tornou necessário declarar férias para todos os escritórios do governo dentro dos limites do distrito de Prayagraj nos principais dias de banho devido ao influxo contínuo de milhões de devotos e peregrinos de todos sobre o país e no exterior para o banho sagrado no Triveni Sangam durante o Maha Kumbh.

Leia também: Maha Kumbh 2025: Shakes by Deadly Stampede, os devotos começam o terceiro Grand ‘Amrit Snan’ em Basant Panchami

“Isso é relatado que, por ocasião do principal festival de banheiro de Basant Panchami, em 3 de fevereiro, devido à grande multidão de devotos e banhistas e restrições de trânsito, férias locais para escritórios do governo no distrito foram declarados no distrito de Prayagraj manter a paz para manter a paz.

O governo de Uttar Pradesh tomou providências amplas para o evento, recebendo elogios aos devotos por garantir uma experiência suave e segura para os peregrinos.

Isso segue uma situação de debandada em Mahakumbh em 29 de janeiro, que tragicamente conquistou a vida de pelo menos 30 pessoas e deixou outras 60 feridas. A partir de agora, 25 corpos foram identificados.

Portanto, é relatado que, por ocasião do principal festival de banheiro de Basant Panchami, um feriado local para escritórios do governo no distrito de Prayagraj para manter a paz, a lei e a ordem foi declarada.

O incidente ocorreu quando milhões de devotos se encontraram na confluência dos rios Ganga e Yamuna para tomar uma saudação sagrada sobre Mauni Amavasya, que também coincidiu com o segundo Shahi Snan.

Fonte