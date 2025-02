Maha Kumbh 2025: Escritórios do governo para permanecer fechado hoje em Prayagraj devido ao grande influxo de devotos em Basant Panchami

Antecipando um grande influxo de devotos para a ‘Amrit Snan’ no Maha Kumbh 2025, o magistrado do distrito de Prayagraj declarou férias para todos os escritórios do governo do distrito. Ao pensar em um forte em Maha Kumbh, que acusou 30 vidas, as férias por todos os escritórios do governo foram declaradas para manter a lei e a ordem na cidade.

A Ordem do Magistrado Distrital estabelece que, devido à reunião de milhões de devotos e peregrinos de todo o país e no exterior para o banho sagrado no Triveni Sangam durante o Maha Kumbh, tornou -se os escritórios do governo necessários no distrito de Prayagraj no os principais dias de banho.

“Por esse motivo, é relatado que, por ocasião do principal festival de banheiro de Basant Panchami, em 3 de fevereiro, devido à grande multidão de devotos e banhistas e restrições de trânsito, um feriado local foi declarado para escritórios do governo no distrito de Prayagraj manter a paz para manter a paz, a lei e a ordem ”, afirmou a ordem.

Anteriormente, o superintendente sênior da polícia (SSP) Rajesh Dwnedi Dwneddi disse no domingo que um sistema de três níveis está sendo implementado para garantir um problema sem problemas para o evento sagrado.

“Existe um sistema de três níveis que funciona aqui … todos os oficiais superiores estão coordenando para que nada desse tipo aconteça e as coisas saírem sem problemas. Estamos monitorando o movimento da multidão próximo ”, disse ele.

“Desde o último ‘Snan’, identificamos não apenas os pontos de fuga dos quais algumas pessoas começaram a coincidir com a multidão e os cobriu e se trancaram”, acrescentou.

