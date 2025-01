Maha Kumbh 2025: Juna Akhara expulsou o viral IIT Baba Abhey Singh?

Abhay Singh, formado pelo Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) de Bombaim que se tornou popular como ‘IIT Baba’ no Maha Kumbh, foi expulso por Juna Akhara. Singh é conhecido por fazer declarações ousadas contra sua própria família durante o Kumbh Mela. confinado em Prayagraj.

Com mais de três lakh seguidores no Instagram, Singh ganhou ampla atenção no Kumbh, especialmente depois que uma entrevista viral destacou sua jornada de uma carreira de engenharia de sucesso à espiritualidade.

Mas sua ascensão meteórica tomou um rumo dramático quando ele se envolveu em diversas controvérsias, com sua família fazendo declarações sobre sua saúde mental e depois relatando que ele havia desaparecido do grande show. E agora os relatórios sugerem que ele foi expulso por desrespeitar o seu “guru”.

POR QUE JUNA AKHARA EXPULSOU IIT BABA?

Abhey Singh foi proibido de entrar no campo Juna Akhara e arredores. O Akhara enfatizou que a devoção ao guru e a disciplina são princípios fundamentais do sanyas.

“As ações de Abhay Singh violam a tradição sagrada do guru-shishya (professor-discípulo) e os princípios básicos do sanyas. Desrespeitar o guru é um profundo desrespeito ao Sanatan Dharma e aos valores defendidos pelo Akhara”, disse Mahant Hari Giri, principal patrono de Juna Akhara.

Hari Giri acrescentou: “Após esta violação, o comitê disciplinar de Akhara recomendou sua expulsão”.

Além disso, outros videntes no ashram disseram a Aaj Tak que as constantes interações de IIT Baba com a mídia estavam afetando seu estado mental, levando a comentários “inapropriados”. Eles também o acusaram de usar drogas. Como resultado, Juna Akhara decidiu que era melhor para ele deixar o ashram.

COMO BABA RESPONDEU?

Anteriormente, relatórios sugeriam que Ahey Singh havia desaparecido do Maha Kumbh. A isso ele respondeu: “Eles espalharam notícias erradas sobre mim”, disse IIT Baba. “Os operadores do Madi Ashram me pediram para sair à noite. Agora eles acham que me tornei famoso e poderia expor algo sobre eles, então afirmam que pratiquei meditação secreta. “Essas pessoas estão falando bobagens.”

Abhay Singh também rejeitou alegações sobre sua saúde mental e questionou a autoridade daqueles que analisam o assunto.

“Quem são estes psicólogos que sabem melhor do que eu sobre o estado mental? Deviam saber mais do que eu para me darem um certificado”, disse, defendendo o seu bem-estar mental.

QUEM É BABA?

Nascido em uma família Jat em Haryana, Abhay Singh destacou-se academicamente e formou-se em engenharia aeroespacial pelo IIT Bombay. Ele então completou um mestrado em design e trabalhou brevemente no Canadá para uma empresa de fabricação de aeronaves, onde supostamente ganhava Rs 3 lakh por mês.

Durante o bloqueio da Covid-19 no Canadá, o interesse de Singh pela espiritualidade se aprofundou. Decidiu regressar à Índia, onde adoptou um estilo de vida itinerante, explorando centros espirituais como Ujjain e Haridwar.

Sua família, embora a princípio o apoiasse, acabou ficando preocupada com sua inclinação espiritual. Eles questionaram sua saúde mental e até contataram a polícia em diversas ocasiões. Singh finalmente saiu de casa há seis meses, depois de romper os laços com sua família.

Quando questionado sobre as opções de seu filho, o pai do IIT Baba, Karan Singh, disse a Aaj Tak: “Qualquer decisão que ele tomou é a certa para ele. Não quero pressioná-lo. “Ele é um homem de opinião própria.”