Maha Kumbh 2025: Kumbh Mela 2025 começa em Prayagraj, 45 milhões de devotos devem comparecer

Maha Kumbh Mela, a maior congregação religiosa do mundo, começou na segunda-feira no distrito de Prayagraj, em Uttar Pradesh, quando um grande grupo de devotos deu um mergulho no rio Ganges no primeiro ‘Banho Real’ por ocasião de Pauh Purnima.

Imagens da cidade-templo de Prayagraj mostraram devotos reunidos em vários ghats da cidade e mergulhando no Triveni Sangam, a confluência dos rios Ganges, Yamuna e mitológico Saraswati para lavar seus pecados e alcançar a salvação (moksha).

O Maha Kumbh de 45 dias, a ser celebrado após um intervalo de 144 anos, será realizado nos rios Ganges, Yamuna e no místico rio Saraswati e espera-se que mais de 45 milhões de devotos visitem o evento.

Pessoas não só da Índia, mas de todo o mundo começaram a vir a Prayagraj para dar um mergulho no Triveni Sangam.

Dando as boas-vindas aos devotos de Prayagraj, o primeiro-ministro Narendra Modi, em uma postagem no , reunindo inúmeras pessoas em uma confluência sagrada de fé, devoção e cultura. O Maha Kumbh incorpora a eterna herança espiritual da Índia e celebra a fé e a harmonia.

“Estou feliz em ver Prayagraj movimentado com inúmeras pessoas chegando lá, tomando o banho sagrado e buscando bênçãos. Desejo a todos os peregrinos e turistas uma estadia maravilhosa”, disse ele.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Aditynath, também estendeu seus desejos aos devotos e disse: “Saudações em Paush Purnima. O maior encontro espiritual e cultural do mundo, ‘Mahakumbh’, começa hoje na cidade sagrada de Prayagraj. Todos os reverenciados santos, Kalpvasis e devotos que vieram para experimentar a unidade na diversidade, para meditar e tomar um banho sagrado na confluência da fé e da modernidade, são bem-vindos. de todo o coração. Que Maa Ganga seja cumprida. Todos os melhores votos para a inauguração e primeiro banho do Festival Maha Kumbh Prayagraj”, disse Yogi Aditynathm, que está liderando os preparativos para Maha Kumbh, em uma postagem no X.

Antes do megaevento, o secretário-chefe de Uttar Pradesh, Manoj Kumar Singh, revisou todos os preparativos e deu os preparativos necessários.

“2019 foi Kumbh. Este é Maha Kumbh, e no último Kumbh recebemos 24 milhões de peregrinos e desta vez esperamos mais de 45 milhões de peregrinos, incluindo 15 lakh turistas estrangeiros. Tais arranjos também estão sendo feitos”, disse ele. .

Singh disse que o orçamento do estado para o megaevento de 45 dias é de cerca de Rs 7.000 milhões e acrescentou: “O último Kumbh foi conhecido pelo saneamento. Desta vez é saneamento, segurança e Kumbh digital.”

Funcionários do governo central e estadual estão trabalhando juntos para tornar o Maha Kumbh um evento de sucesso e proporcionar uma experiência satisfatória aos devotos, disse Singh.

MAHA KUMBH: UMA FUSÃO DE TECNOLOGIA E ESPIRITUALIDADE

O Maha Kumbh 2025 testemunhará a implantação de tecnologia moderna para garantir a segurança dos devotos.

Segundo a Polícia da UP, pela primeira vez foi implantado um drone subaquático para a segurança dos devotos, capaz de monitorar todas as atividades subaquáticas 24 horas por dia.

Além disso, câmeras habilitadas para IA, equipamentos PAC, NDRF e SDRF foram implantados em 700 navios sinalizados para garantir a segurança dos devotos, juntamente com a colocação de bóias salva-vidas remotas em grande escala.

CELEBRIDADES DE BOLLYWOOD SE ATUARÃO NO MAHA KUMBH

Os cantores Ace Kailash Kher, Shankar Mahadevan, Kavita Krishnamurthy e vários outros artistas proeminentes estão programados para se apresentar na cidade sagrada de Prayagraj durante o Maha Kumbh.

O Ministério da Cultura criou um espaço cultural vibrante, ‘Kalagram’, na área de Kumbh Mela para celebrar a confluência da arte, cultura e património indiano.

O Ministério da Cultura, em comunicado divulgado no domingo, divulgou os nomes de alguns dos cantores mais célebres que, segundo ele, estão programados para se apresentar na cidade santa. A formação inclui os nomes de Shankar Mahadevan, Mohit Chauhan, Kailash Kher, Hans Raj Hans, Hariharan, Kavita Krishnamurthy e Maithili Thakur.