Maha Kumbh 2025: O vídeo mostra que a multidão continua aumentando enquanto a reunião está se aproximando no final | Olhar

Mahakumbh 2025: Vários vídeos mostram um grande número de devotos que chegam ao Prayagraj de Uttar Pradesh para tomar molhos sagrados no Mahakumbh 2025 em andamento. Até agora, mais de 55 milhões para aumentar as informações do departamento de informações até 18 de fevereiro.

“O número de devotos está aumentando diariamente. Desde o início de Maha Kumbh Mela, as pessoas que tomam banho em Kumbh Mela vieram aqui para ter Darshan de Lord Shri Ram e Hanuman Ji em Ayodhya Dham. Os lakhs dos devotos vieram aqui da manhã para levar Darshan e dar um mergulho no rio Sarayu ”, disse ele a Ani Ayodhya SP Madhuvan Kumar Singh.

Até agora, o primeiro -ministro Narendra Modi, o ministro do Interior, Amit Shah, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Ambanis, cantor principal do Coldplay, Chris Martin, outras personalidades eminentes deram saudações em Sangam Ghat.

Na terça -feira, o presidente do ISRO, o Dr. S Somnath, junto com sua família, virou -se para o Sagrado Triveni Sangam e ofereceu orações em Maha Kumbh 2025.

Levando para as redes sociais, X, Somnath escreveu: “Maha Kumbh foi experimentada como a busca pela humanidade pela conexão com o universo e com o ‘Amrut’, o néctar da vida. Eu tive uma Snan feliz no Triveni Sangam em Sadhus Company “.