Maha Kumbh 2025: Prayagraj se prepara para o ‘erro zero’ Amrit Snan, os devotos pediram para não andar de Ghats após a salsa sagrada

Os altos funcionários de Prayagraj estão preparados para seguir a diretiva de “erro zero” de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, para a final de segunda -feira ‘Amrit Snan’ (Banho sagrado) em Maha Kumbh por ocasião de Basant Panchami.

O Conselho de Erro Zero do Primeiro Ministro chegou como resultado de um Estampa mortal durante uma SNAN anterior em 29 de janeiro onde pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas.

Para supervisionar o bom comportamento do Maha Kumbh Mela, o governo de Uttar Pradesh também implantou dois oficiais superiores do IAS, que faziam parte da equipe que conduziu com sucesso o Ardh Kumbh 2019.

Ashish Goyal e Bhanu Chandra Goswami, que têm experiência prática em administração em Prayagraj, incluindo uma profunda visão da gestão da multidão e a coordenação entre as agências durante o Ardh Kumbh 2019, se juntou a Mela Adhikari Vijay Kiran Anand, formando um Trio que foi parte que fazia parte da mega feira há seis anos.

As medidas de controle da multidão na área justa estão sendo supervisionadas pelo diretor adicional da polícia, Bhanu Bhaskar, ele próprio.

“Por favor, não adie desnecessariamente nos Ghats após o banho. Limpe a área para que outros devotos possam tomar a sala sagrada. Eles não comem ou bebem no Ghats e vão para áreas designadas para refrigerantes”, pediu aos devotos adg bhaskar os devotos.

Bhaskar também ordenou que os policiais no centro se certificassem de que nenhuma multidão se encontra em qualquer lugar dos Ghats e que os devotos rapidamente fossem para o próximo destino após o banho.

Yogi Adityanath Primeiro Ministro visitou o Prayagraj pela primeira vez Após o incidente de sábado e inspecionaram o local do incidente e foram a hospitais para verificar a condição dos feridos.

Ele se dirigiu aos funcionários para garantir que Amrit Snan seja executado “sem nenhum erro” em uma reunião de revisão sobre os preparativos do Basant Panchami Snan

Para garantir um macio e sem problemas ‘Amrit Snan’Para evitar qualquer tipo de desordem, todos os departamentos que funcionam em Maha Kumbh estão operando juntos no ‘Kumbh Command and Control Center.

O Centro de Comando está monitorando os 25 setores do Maha Kumbh, supervisionando 30 pontes e áreas -chave. Mais de 3.000 câmeras de CCTV estão sendo usadas para monitorar a cidade e a área de Mela.

Durante a queda de Mauni Amavasya, em 29 de janeiro, um forte em Sangam Nariz resultou na morte de 30 pessoas e deixou 60 feridos. A polícia disse que, devido à grande pressa, os devotos passaram pelo espaço, quebrando uma barreira que levou ao choque.

O Snan Amrit é o maior e mais sagrado ritual do Maha Kumbh Mela, atraindo milhões de peregrinos em todo o mundo nas margens dos Triveni Sangam. Os devotos acreditam que dar um mergulho durante os alinhamentos celestes, portanto, elimina seus pecados e pavimentos para ‘Moksha’ou salvação.

Além das datas da SNAN de Amrit, há três outras datas importantes do banho, uma das quais foi em 13 de janeiro (Paush Purnima), enquanto os outros dois são 12 de fevereiro (Maghi Purnima) e 26 (Mahashivratri), que também marca o culminar de a única hora. -A-12 anos-evento.