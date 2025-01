Maha Kumbh 2025: Rajnath Singh dá um mergulho em Triveni Sangam, Morari Bapu chega em Prayagraj

Maha Kumbh Mela 2025: À medida que o Maha Kumbh Mela 2025 avança no distrito de Prayagraj, em Uttar Pradesh, vários ministros, políticos proeminentes e celebridades chegam lá todos os dias para participar do megaevento religioso.

O Ministro da Defesa da União, Rajnath Singh, deu um mergulho em Triveni Sangam no sábado, no sexto dia do Maha Kumb Mela.