Maha Kumbh começa em Prayagraj, PM Modi estende saudações

O primeiro-ministro Narendra Modi saudou na segunda-feira quando Maha Kumbh começou no Prayagraj de Uttar Pradesh com o ‘Shahi Snan’ na auspiciosa ocasião de Paush Purnima.

O comentário do primeiro-ministro Modi ocorreu no momento em que um grande número de devotos chegava às margens do Triveni Sangam, uma confluência assustadora dos rios Ganges, Yamuna e do “místico” Saraswati.