Maha Kumbh em Prayagraj é sobre auto-realização e não sobre busca de prazeres celestiais, diz Sadhguru

Numa conversa estimulante com a India Today TV, o líder espiritual Sadhguru Jaggi Vasudev partilhou as suas profundas percepções sobre o Maha Kumbh em Prayagraj, enfatizando a sua importância incomparável como uma reunião espiritual. Sadhguru refletiu sobre a importância do evento, a relevância do Sanatan Dharma e a sua mensagem duradoura para as gerações futuras.

Chamando o Maha Kumbh de “a melhor coisa do planeta”, Sadhguru explicou que o evento transcende o mero ritual. “O ser humano busca a sua libertação pessoal”, comentou, destacando que o Maha Kumbh trata do crescimento espiritual e da autorrealização, e não da busca de prazeres celestiais.

Ele acrescentou que o Sanatan Dharma, a base filosófica de tais reuniões, não é apenas uma religião, mas um caminho profundo de prática que visa alcançar a libertação final.

Sadhguru também deu mais detalhes sobre a ciência astronômica por trás do Kumbh. Ele descreveu como o alinhamento de Júpiter, o maior planeta, com o Sol e outros corpos celestes cria um impacto energético na Terra, tornando este período particularmente significativo para as práticas espirituais.

“A ciência por trás do Kumbh é bastante simples de entender”, disse ele, combinando a sabedoria antiga com uma perspectiva moderna.

Ao falar sobre o banho sagrado no Ganges, Sadhguru brincou com humor: “É bom tomar banho”, provocando risadas. Porém, ele observou que para muitos o banho representa uma limpeza da alma, um ato de devoção e uma conexão com algo maior que si mesmo.

Refletindo sobre a organização do Kumbh, Sadhguru elogiou o governo de Uttar Pradesh pelos seus preparativos extraordinários para o grande evento.

“É um feito incrível de gestão”, disse ele, parabenizando as autoridades por lidarem com a grande reunião com precisão e cuidado. Tendo participado de três Maha Kumbhs, ele destacou a notável capacidade do evento de reunir milhões de pessoas na busca de objetivos espirituais.

Sadhguru também defendeu apaixonadamente a criação de um Conselho Sanatan para garantir que as gerações futuras permaneçam ligadas às suas raízes, identidade e cultura. Ele enfatizou que tal iniciativa preservaria os ensinamentos e práticas do Sanatan Dharma, tornando-os acessíveis e relevantes para um mundo em rápida mudança.