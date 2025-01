Maha Kumbh Fire 2025: PM Modi liga para CM Yogi Adityanath enquanto explosões de cilindros destroem mais de 70 cabanas

Incêndio em Maha Kumbh 2025: O primeiro-ministro Narendra Modi convocou o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, sobre o incidente de incêndio em Maha Kumbh que destruiu mais de 70 cabanas e 10 tendas. O primeiro-ministro Modi conversou com CM Adityanath para fazer um balanço da situação, enquanto este visitou o local do incêndio em Maha Kumbh e conversou com autoridades e equipes de combate a incêndios envolvidas no apagamento do incêndio.

Um grande incêndio eclodiu na loja da Gita Press devido a explosões de cilindros e rapidamente se espalhou para lojas e cabanas próximas, engolindo-as. Entre 70 e 80 cabanas e 10 tendas foram destruídas devido ao incêndio em Maha Kumbh 2025 mela causado pela explosão de dois cilindros na noite de domingo.

O almirante Mela Vivek Chaturvedi disse: “Infelizmente, ocorreu um incêndio no acampamento da Gita Press. Relata-se que entre 70 e 80 cabanas e entre 8 e 10 tendas foram queimadas. Não há relatos de vítimas. Todos foram resgatados sãos e salvos. “O fogo foi extinto.”

Maha Kumbh Fire 2025: Qual é a causa do incêndio? O incêndio ocorreu às 16h30 no setor 19 das tendas da Gita Press. O fogo se espalhou para 10 lojas próximas. Acredita-se que a causa do incêndio tenha sido a explosão de cilindros. Imagens do local do incêndio em Maha Kumbh 2025 mostraram uma espessa fumaça preta se espalhando pelos céus acima da mela.

ADG Bhanu Bhaskar disse: “Recebemos informações de que ocorreu um incêndio devido à explosão de um cilindro no Setor 19. Bombeiros, bombeiros, polícia e equipe da SDRF estão presentes no local. As pessoas foram evacuadas. O fogo foi controlado. Nenhuma vítima foi relatada. A situação aqui é normal.”

Maha Kumbh Mela DIG, Vaibhav Krishna disse: “Nenhuma causalidade foi relatada. Descobriremos a causa do incêndio durante a investigação. Cerca de 15 equipes de bombeiros estão no local. Estamos evacuando pessoas. CM Yogi também revisou a situação. “Todos os altos funcionários estão presentes no local.”

Equipes da NDRF foram enviadas ao local do incêndio em Maha Kumbh para ajudar a controlar a situação.

MK Sharma, DIG NDRF, que estava presente para apagar o incêndio, disse: “Todas as equipes presentes aqui trabalharam juntas e controlaram o fogo… Quatro equipes da NDRF estão aqui.”

Um incêndio que eclodiu num dos acampamentos de Maha Kumbh Mela detidos em Prayagraj foi controlado pelas equipas de bombeiros do corpo de bombeiros presentes no local.

