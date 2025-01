Maha Kumbh: Mais de 3 milhões de devotos dão um mergulho sagrado no dia 2, ‘Kumbhfluencers’ virais chamam a atenção

Nesta edição especial do programa das 18h, assista ao relatório de solo de Akshita Nandagopal no Maha Kumbh mela em Prayagraj.

No segundo dia do Maha Kumbh Mela, mais de 3,5 milhões de devotos deram um mergulho sagrado no Makar Sankranti, o dia mais auspicioso. Treze Akhadas participaram do ritual Amrit Snan. Akhadas conduziu o banho sagrado no Triveni Sangam, com os Naga Sadhus na frente. O evento, celebrado uma vez a cada 144 anos, contou com a participação de toda a Índia e do exterior. Ainda no programa, veja como os influenciadores aproveitaram ao máximo o Maha Kumbh Mela.