Maha Kumbh Mela 2025: Monalisa Bhonsle afirma que um grupo de homens forçou a entrada em sua loja e atacou seu irmão

A vendedora de guirlandas virais Monalisa ‘Moni’ Bhonsle, com olhos âmbar de Indore, alegou que um grupo de homens entrou à força em sua loja em Maha Kumbh Mela 2025 para tirar fotos com ela, apesar de sua recusa, informou o News18. Ele acrescentou que depois que seu irmão interveio para deletar as fotos de seus telefones, os homens supostamente o atacaram.

Monalisa ‘Moni’ Bhonsle tem sido perseguida por pessoas no Maha Kumbh Mela 2025 desde que ganhou fama por sua beleza natural.

Monalisa contou o recente incidente e disse no vídeo, citado pelo News18: “Alguns homens me abordaram dizendo que meu pai os havia enviado para tirar fotos comigo. .” só para ele. “Eu não clicaria em fotos com eles.”

Expressando seu medo, ele acrescentou: “Estou com medo. Não há ninguém aqui. Qualquer um pode me machucar. Não há eletricidade. Mesmo assim, as pessoas forçaram a entrada na loja.”

Ele mencionou que seu pai chegou mais tarde e negou ter mandado alguém até ele. “Meu pai os confrontou e gritou, perguntando como eles poderiam entrar à força na minha loja. Até perguntei ao meu pai se ele os enviou, mas ele negou”, compartilhou Monalisa.

“Meu irmão, furioso e protetor, tentou roubar seus telefones para deletar minhas fotos. Foi quando nove homens o atacaram”, compartilhou o jovem de 16 anos.

Monalisa ‘Moni’ Bhonsle ganhou fama depois que um influenciador a capturou em vídeo no Maha Kumbh Mela e o compartilhou online. Depois disso, as pessoas a perseguiram para tirar fotos e entrevistas, o que afetou significativamente suas vendas de guirlandas.

Anteriormente, relatórios sugeriam que seu pai a mandou para casa, mas refutando as alegações, seu avô afirmou que ela permanece em Maha Kumbh Mela.

“Ela está ficando muito irritada em Prayagraj. Ela não pode trabalhar. Todo mundo continua seguindo ela. Eles vêm com câmeras e continuam conversando. Ele não pode vender seus produtos”, citou a ABP seu avô, que mora em Maheshwar, no distrito de Khargone, em Madhya Pradesh.

