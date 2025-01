Maha Kumbh Mela 2025: Revisitando a essência espiritual de Simhasth Kumbh Mela em Ujjain

O Maha Kumbh Mela, um evento de encontro espiritual para hindus celebrado uma vez a cada 144 anos, começou em 13 de janeiro de 2025 e continuará até 26 de fevereiro de 2025 em Prayagraj, Uttar Pradesh, às margens do rio Ganges.

Notícias e imagens de milhares de devotos, intercaladas com sadhus e sadhvisLeve-me de volta a 2016, quando participei do Simhasth Kumbh Mela em Ujjain (realizado uma vez a cada 12 anos). Ao contrário das temperaturas congelantes de hoje, naquela época estávamos no meio do verão.

Misticismo e o Kumbh Kumbh Mela me lembra nostalgicamente todos aqueles filmes em hindi em que crianças se separam em Kumbh e se reencontram anos depois. Portanto, comecei a rir quando meus pais me perguntaram se eu queria ir com eles ao Kumbh em Ujjain.

Meu bichinho de viagens não resistiu a essa oportunidade maravilhosa. Apesar das temperaturas superiores a 40°C, saímos diariamente para explorar as inúmeras e grandiosas akhadas (pandalos) onde swamis e sadhvis com seus discípulos de todo o país e do mundo se reúnem para a comunhão religiosa de um mês chamada Simhasth 2016 nas margens do rio Shipra em Ujjain.

O que tornou a viagem mais memorável foi estar na companhia do líder religioso da nossa comunidade Mahdi Bagh, Sua Santidade Sydena Moulana Amiruddin Malak Saheb. Sua Santidade foi especialmente convidada por Swami Avdheshanand Giri (chefe ou Mandaleshwar de Juna Akhada e principal chefe de Simhasth) para inaugurar o discurso de nove dias ‘Ram Katha’ de Murari Bapu.

Sua Santidade Moulana Amiruddin Malak Saheb, Mestre Espiritual da comunidade Mahdi Bagh, convidado por Swami Mahamandaleshwar Avdheshanand Giri para inaugurar o Ram Katha de Sant Morari Bapu em Simhastha Kumbh, Ujjain em 2016

Cada areia onde Moulana Amiruddin Malak Saheb visitou, ele recebeu o maior respeito e foi imediatamente convidado para uma audiência pessoal com o swami. Na verdade, foi um exemplo divino de tolerância e harmonia comunitária. Como cerca de 100 de nós o seguíamos, também fomos convidados a participar de sua Bhandara (prasad), onde serviam comida vegetariana básica, mas extremamente higiênica e saborosa.

Éramos o centro das atenções de todos quando uma noite alugamos cerca de 25 e-riquixás e viajamos numa espécie de comboio percorrendo os inúmeros akhadas (alguns muito grandes, outros pequenos). Muitos motoristas e transeuntes nos olhavam com curiosidade enquanto passávamos por babas com títulos extravagantes como ‘Ambiente baba’, ‘Piloto baba’, o tântricoele aghori (eles se envolvem em rituais post-mortem), o queixo (transgênero) e Naga babar Alguns babas estavam em pé sobre uma perna há muitos anos e outros tinham um braço para cima.

Também caminhamos pelos numerosos ghats. Ram Ghat, no rio Shipra, é onde shahi snaan Acontece no primeiro dia de Simhasth e é considerado o mais sagrado. Muitos desses ghats são construídos ao longo do rio para desviar os devotos e multidões de turistas e curiosos para que todos possam dar um mergulho no rio. Pontes construídas temporariamente ao longo das margens deste amplo rio facilitaram a rápida circulação de pessoas. Fontes estrategicamente localizadas no meio do rio e a água que saía da ponte criavam uma espécie de neblina, mantendo o local fresco apesar do sol escaldante e das altas temperaturas durante o dia. À noite, as margens do rio eram iluminadas com luzes coloridas, aumentando o clima festivo.

As margens do rio Shipra durante Simhasth Kumbh Mela 2025 foram iluminadas com luzes coloridas, aumentando a atmosfera festiva.

Desta vez visitei Ujjain por quatro dias e posso dizer honestamente que esta experiência durará a vida toda. Para testemunhar a magnanimidade do evento e a bhakti Vale a pena ver pessoas de todas as esferas da vida.

Sempre houve harmonia religiosa na Índia: amor e carinho entre diferentes religiões. Estes últimos dias simbolizaram o exemplo mais ideal de vida em harmonia no nosso país pluralista.

O Kumbh Mela é realizado em Ujjain uma vez a cada 12 anos, quando Júpiter “entra” em Leão ou simha. Portanto, o Ujjain Mela é conhecido como Simhasth Kumbh Mela e desta vez será realizado de 22 de abril a 6 de maio de 2016.

cidade de Ujjain Além da sua importância atual, a cidade possui uma grande população de todas as comunidades religiosas. As ruas estreitas da cidade de Ujjain são famosas por sua arquitetura antiga, com portas e janelas esculpidas.