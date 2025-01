Maha Kumbh Mela 2025: UP CM Yogi Adityanath e ministros embarcam em barco especial para mergulho sagrado em Triveni Sangam

Depois de realizar uma reunião de gabinete em Prayagraj na quarta-feira, o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, junto com seus ministros de gabinete, embarcaram em um barco especial para dar um mergulho sagrado em Triveni Sangam durante o Mahakumbh 2025 em andamento, relatou ANOS .

CM Yogi Adityanath de Uttar Pradesh, juntamente com os Vice-CMs Keshav Prasad Maurya, Brajesh Pathak e outros ministros de gabinete, também ofereceram orações em Triveni Sangam durante o Mahakumbh em andamento em Prayagraj.

De acordo com um comunicado oficial, todos os 54 ministros de Uttar Pradesh foram convidados para a reunião, na qual se esperava a aprovação de várias propostas e planos importantes para o estado, acrescentou o relatório.

“Para criar um desenvolvimento sustentável para Prayagraj e seus arredores, desenvolveremos uma região de desenvolvimento… Para sua infraestrutura, a Via Expressa Ganga seria ampliada. A Via Expressa Ganga irá de Prayagraj a Mirzapur, de Bhadohi a Kashi, Chandauli e se conectará com o Purvanchal em Ghazipur”, ANOS citou Yogi contando à mídia após a reunião.