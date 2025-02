Maha Kumbh: Rastreamos voos em Prayagraj. Isso é o que encontramos

O pequeno aeroporto de Prayagraj recebeu cerca de cinco vôos em um dia típico. Isso mudou em 12 de janeiro. Desde o início da maior reunião da humanidade, os céus da cidade de Triveni estão cheios de aviões comerciais e privados.

Pelo menos 372 vôos programados e alugados desembarcaram em Prayagraj entre 12 de janeiro, quando Maha Kumbh começou, e em 6 de fevereiro, de acordo com uma análise da equipe de inteligência de código aberto (OSINT) da Índia hoje.

Os dados obtidos no local de monitoramento de vôo FlighTradar24 mostram que o número de voos aumentou mais de quatro vezes nos dias anteriores ao Amrit Snan (Bath Néctar), ou seja, em 29 de janeiro e 3 de fevereiro.

O Aeroporto de Prayagraj registrou um máximo diário de 22 desembarques em 28 de janeiro, 1º de fevereiro e 6 de fevereiro. O próximo Amrit Snan está programado para 12 de fevereiro.

Delhi foi a maior fonte de voos que desembarcaram em Prayagraj durante o período de 26 dias de nossa análise. Pelo menos 129 vôos se originaram na capital nacional, seguidos por Mumbai (63), Bengaluru (37), Ahmedabad e Kolkata (28 cada), Raipur (22), Hyderabad e Bhubaneswar (13 cada) e Lucknow (10). Sete vôos vieram de Jaipur, enquanto cinco se originaram em Indore.

De acordo com o DGCA, 132 vôos eram esperados mensalmente durante Maha Kumbh, oferecendo cerca de 80.000 assentos de 17 cidades em toda a Índia. No entanto, nos 10 dias anteriores a Mauni Amavasya, o tráfego de vôo coincidiu com a capacidade mensal esperada da cidade.

VIP jato A Maha Kumbh em aviões particulares

Durante o período analisado, pelo menos 20 aviões particulares desembarcaram em Prayagraj, que transportam VIP de cidades em toda a Índia e no exterior, de acordo com dados de FlighTradar24.

No entanto, esse número é provavelmente significativamente menor do que o número real de pousos de jato particular, já que os jatos particulares que voam VIP de alto perfil geralmente não transmitem dados de localização e identificação, o que dificulta o rastreamento. Muitos param de transmitir sinais de ADS-B muito antes de chegar ao aeroporto, o que significa que eles não aparecem nos dados fornecidos pelos sites de rastreamento de vôo comerciais.

A maioria das aeronaves privadas rastreadas pela Índia hoje em Prayagraj pertencem a casas de negócios e serviços de fretamento comercial. Isso inclui o grupo Adani de Gautam Adani, Poonawalla, Oberi Hotels, Cement Cement e VistaJet, com sede em Rajasthan.

O vendedor ambulante oficial do governo UP 900xp e o avião de faia 250 do governo de Haryana também transportaram os funcionários do governo para Maha Kumbh.

Bombardier Global, Cessna 560XL Citation, Dassault Falcon e Hawker estavam entre os tipos de aeronaves mais usadas para visitar o Prayagraj durante esse período.