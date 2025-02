MAHA KUMBH REGISTRO: Mais de 50 milhões de devotos adotaram uma saudação sagrada em Triveni Sangam desde 13 de janeiro

A cidade de Sangam de Prayagraj registrou seu nome na história e entrou nos livros de registro na sexta -feira, já que um total de 50 crore devotos deu uma saudação sagrada durante o Maha Kumbh desde que começou em 13 de janeiro. Essa participação marca a maior congregação na história da humanidade para qualquer evento religioso, cultural ou social, disseram as autoridades.

Para colocar isso no contexto, o número de devotos que sofreram a queda sagrada no trivroni Sangam é maior que a população de qualquer país do mundo, exceto a Índia e a China.

De acordo com o escritório do Censo dos Estados Unidos, entre os 10 países mais populosos do mundo estão a Índia (1,41,93,16,933), China (1,40,71,81,209), América (34,20,34,432), Indonésia (28 , 35,87,097), Paquistão (25,70,47,044), Nigéria (24,27,94,751), Brasil (22,13,59,387), Bangladesh (17,01,83.916), Rússia (14, 01,34,27) e México (13,17,41,347).

No início do Maha Kumbh, o primeiro -ministro do Pradesh, Yogi Adityanath, projetara que o evento veria mais de 45 milhões de devotos visitarem a cidade de Sangam e tomarem um santo gole, um marco já alcançado para 11 de fevereiro.

Em 14 de fevereiro, o número de banhistas cruzou 50 milhões de rúpias, com 12 dias e um Snan Amrit ainda restante. Agora, a contagem total deve atirar além de 55 a 60 milhões de rúpias, disseram as autoridades.

Uma olhada mais de perto na peregrinação destaca a participação esmagadora nos principais dias de banho, com Mauni Amavasya em 29 de janeiro, vendo a reunião mais significativa, com 8 devotos de milhões de rúpias tomando o mergulho sagrado. Foi no mesmo dia que 30 pessoas morreram em uma debandada em Triveni Ghat.

Em Makar Sankranti (14 de janeiro), um total de 3,5 milhões de devotos participaram da Snan Amrit.

Mais de dois devotos de milhões de rúpias banhadas em 30 de janeiro e 1 de fevereiro. Paush Purema testemunhou 1,7 milhão de devotos que se viraram.

Em Basant Panchami, 2,57 milhões de devotos participaram do banho ritual. O significativo festival de banho Maghi Purnima também viu mais de dois devotos crore em Triveni Sangam.

Com o Maha Kumbh 2025 continuando a atrair milhões, esta congregação espiritual está a caminho de se tornar o maior da história humana, as autoridades esperavam.

Maha Kumbh terminará em 26 de fevereiro.

Com ingressos da SMARE CHAWLA