Maha Kumbh Stampede: Mulher Karnataka Chilling Video na multidão nas superfícies Kumbh Mela dia após a morte em Stampede

Um vídeo de uma mulher de 24 anos de Karnataka, que morreu em uma debandada em Maha Kumbh na quarta -feira, pedindo aos devotos que não viessem à feira devido a uma grande multidão, apareceu nas redes sociais.

Megha Hattarawat foi uma das 30 pessoas que morreram em um debandado antes do amanhecer, enquanto milhões de pessoas passavam pelo espaço para um molho sagrado no Sangam em Mauni Amavasya (lua nova). Ela e três outros, todos de Belagavi, morreram na debandada.

“Olá, estamos em Kumbh Mela. Há uma grande pressa aqui. Então, evite vir se possível. No entanto, se você vier, tenha cuidado e segure as mãos”, disse Megha no vídeo na terça -feira, um dia antes da debandada .

Além de Megha, sua mãe Jyoti Hattarawat (50) e outros dois morreram na debandada.

Maha Kumbh Stampede

O incidente ocorreu por volta das 2 da manhã de quarta -feira, quando as multidões apertadas se reuniram no Sangam: a confluência dos rios de barganha, Yamuna e Saraswati. Segundo a polícia, as barricadas colocadas nos ghats quebraram, o que levou as pessoas a pisar inadvertidamente sobre os devotos dormindo no chão.

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenou uma investigação monitorada pelo tribunal no debandada e anunciou uma compensação de Rs 25 lakh cada um para as famílias dos mortos no incidente.

Ele também disse que a situação estava sob controle e instou as pessoas a não espalhar rumores sobre Maha Kumbh.

Em um tweet, Adityanath apelou aos devotos para levar o mergulho sagrado para o Ghat mais próximo em Ganga e não estava em direção ao nariz de Sangam, onde ocorreu a debandada.

Após a debandada, várias diretrizes foram colocadas com a área de Maha Kumbh como uma área sem veículos, o cancelamento dos passes VVIP e as estradas que levam à feira se tornaram unidirecionais para o movimento suave dos devotos.

Quanto aos 12 anos, Maha Kumbh começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro. O governo de Uttar Pradesh, que abriga a feira, espera uma pegada total de cerca de 40 milhões de peregrinos na maior reunião espiritual do planeta.

Até as 10 horas da manhã de hoje, mais de 92 lakh de pessoas visitaram a feira e levaram um salão sagrado no Sangam.