Mahakumbh 2025: Devotos tomam banho sagrado enquanto o evento espiritual de 45 dias começa hoje | Veja fotos espetaculares

O primeiro-ministro Narendra Modi e o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, expressaram seus desejos para o início do evento espiritual de 45 dias.

“Maha Kumbh 2025 começa em Prayagraj, reunindo inúmeras pessoas em uma confluência sagrada de fé, devoção e cultura. O Maha Kumbh incorpora a herança espiritual eterna da Índia e celebra a fé e a harmonia”, diz um post de Modi no X.

UP CM Yogi Adityanath, em uma postagem nas redes sociais, classificou Maha Kumbh 2025 como um símbolo de “unidade na diversidade”, pois proporciona um “encontro com Sanatan junto com o bem-estar da humanidade”.