Mahakumbh 2025: Índia leva sua batalha contra a inflação ao maior encontro religioso do mundo

Para apoiar a participação em massa em Mahakumbh, o Centro planeia oferecer leguminosas essenciais como chana e moong dal no âmbito do seu programa Bharat Dal a preços fortemente subsidiados, disseram duas pessoas conscientes do assunto. Hortelã .

Esta iniciativa, que visa apoiar o maior encontro religioso do mundo, é uma prioridade máxima para o Ministério do Consumidor. Alocou 30 toneladas de chana dal, 10 toneladas de chana inteiro e 5 toneladas de masur dal e moong dal para atender às necessidades dos devotos, de acordo com um dos funcionários mencionados.

O Mahakumbh, um evento religioso de imensa importância que ocorre após um intervalo de 144 anos, já atraiu mais de 100 milhões de devotos e visitantes. Espera-se que esta grande congregação, conhecida pelo seu profundo significado espiritual e cultural, atraia impressionantes 450 milhões de pessoas de todo o mundo.

A marca Bharat está oferecendo grandes descontos em produtos básicos como chana dal, whole chana, moong dal, whole moong e masur dal em Mahakumbh e as vendas continuarão até 28 de fevereiro.

Como parte do esquema Bharat Dal, a NCCF vende leguminosas a preços subsidiados para garantir a sua acessibilidade. Chana dal custa $70 por kg, moong dal em $107 por kg, medido em $89 por kg, chana inteira $58 por kg e moong inteiro em $93 por kg.

Leia também: Mahakumbh Mela é uma bênção para a indústria de viagens à medida que o turismo espiritual decola

“O esforço de venda de leguminosas subsidiadas visa disponibilizar o produto essencial aos devotos e visitantes que vêm para o banho sagrado e aí permanecem alguns dias. “Eles cozinham para si e para os outros, por isso esperamos que isso alivie os preços e garanta a disponibilidade de leguminosas”, disse a segunda pessoa.

A batalha contra a inflação na Índia

Leguminosas como moong, masur e grão de bico são fundamentais para moldar as tendências de inflação alimentar na Índia. Embora as pressões sobre os preços tenham diminuído em Outubro, a procura destes produtos básicos ricos em proteínas continua a ultrapassar a produção. A produção de leguminosas da Índia aumentou para 24,5 milhões de toneladas no EF24, contra 16,3 milhões de toneladas no EF16, mas fica aquém da procura crescente de cerca de 27 milhões de toneladas.

A inflação no varejo diminuiu ligeiramente para um mínimo de quatro meses de 5,22% em dezembro de 2024, de 5,5% em novembro de 2024, e a inflação de alimentos esfriou marginalmente de 9,04% em novembro para 8,4% no mês passado, mostraram dados do Ministério de Estatísticas.

O esquema Bharat Dal foi introduzido no ano passado para oferecer leguminosas a preços mais baratos quando a inflação na categoria disparou para dois dígitos. A primeira fase foi lançada em julho do ano passado devido à menor produção de gramas (chana) e terminou em junho de 2024. A segunda fase começou em outubro deste ano.

Leia também: Bharat Dal em breve em um supermercado on-line perto de você

A produção de grama (chana), um dos principais contribuintes para a cesta de leguminosas da Índia, diminuiu para 11 milhões de toneladas no EF24, de 12,2 milhões de toneladas no EF23 e 13,5 milhões de toneladas no EF22, de acordo com dados do Ministério da Agricultura.

As consultas por e-mail ao Ministério do Consumidor permaneciam sem resposta no momento da publicação.