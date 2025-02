Mahakumbh 2025: Ishant Sharma leva uma queda sagrada à frente do IPL, diz ‘Feed Divine Energy’

Mahakumbh 2025 : O jogador rápido indiano Ishant Sharma recentemente levou um salão sagrado em Triveni Sangam em Mahakumbh, Prayagraj. O marcapasso estaria jogando pelo Gujarat Titans no IPL 2025.

Ishant Sharma, que tem mais de 300 testes de teste, jogou pela última vez pela Índia em 2021. Durante o leilão do IPL no ano passado, o jogador de boliche rápido foi encurralado por Gujarat Titãs para ₹75 lakh.

A Indian Premier League (IPL) 2025 começaria em 22 de março, com o primeiro jogo entre Kolkata Knight Riders e Bangalore, da Royal Challengers.

Outros jogadores de críquete em Mahakumbh

Em janeiro, o ex -jogador de críquete do sul do sul de Raina também visitou Maha Kumbh para dar saudação sagrada em Triveni Sangam. Raina orgulhosamente disse que era seu “Karma Bhoomi”.