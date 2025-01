Mahakumbh 2025: Juna Akhara expulsa IITian Baba Abhey Singh por ‘desrespeito ao Sanatan Dharma’; verifique o que aconteceu

IITian Baba, Abhey Singh, que foi notícia recentemente após ingressar no maior evento espiritual do mundo, Kumbh Mela 2025, está de volta ao centro das atenções. Notavelmente, IITian Baba juntou-se à jornada para abraçar a espiritualidade e se tornar um santo, deixando para trás uma lucrativa profissão como engenheiro aeroespacial após se formar no IIT Bombay. Recentemente, ele foi expulso de Juna Akhara após alegações de que usou linguagem abusiva contra seu guru, Mahant Someshwar Puri.