Mahakumbh 2025: Mais de 2 milhões de devotos fazem mergulho sagrado em Sangam em Makar Sankranti

Mahakumbh 2025: Na auspiciosa ocasião do primeiro Amrit Snan de Mahakumbh 2025, cerca de 20 milhões de devotos deram um mergulho sagrado no Sangam até agora na terça-feira, disseram funcionários do governo de Uttar Pradesh.

“Até agora, cerca de 2 milhões de pessoas submergiram. Ao anoitecer, mais de 2,5 milhões de pessoas terão dado um mergulho no Sangam”, disse Amrit Abhijat, secretário principal de Desenvolvimento Urbano de Uttar Pradesh, à ANI.

Sadhus dos 13 Akharas do Sanatan Dharma participam do banho sagrado em Triveni Sangam. Milhares de videntes e devotos dirigiram-se ao Sangam cantando “Har Har Mahadev” com fervor religioso.

Durante a procissão, sadhus de vários Akharas exibiram suas armas tradicionais.

O CEO de Uttar Pradesh, Prashant Kumar, disse ANOS que a polícia monitorize continuamente a situação.

“Como os sadhus de vários Akharas estão tomando banho sagrado hoje, ele é chamado de Amrit Snan. O oitavo Akhara está tomando banho sagrado neste momento. Nossos oficiais e jawans estão de plantão para garantir que tudo esteja sob controle. Por volta das 12h, 1,60 milhão de pessoas já haviam dado um mergulho sagrado”, disse Prashant Kumar.

“Estamos monitorando continuamente a situação. Veículos de resposta da polícia e ambulâncias estão no local. Graças à termografia conseguimos monitorar a multidão durante a noite. Os devotos estão pacificamente tomando banho sagrado em vários lugares do estado por ocasião do Makar Sankranti”, acrescentou.

Mahakumbh 2025: UP CM Yogi Adityanath parabeniza os devotos Na terça-feira, o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, parabenizou calorosamente todos os devotos que participaram do primeiro ‘Amrit Snan’.

“Esta é a forma viva da nossa cultura e fé eternas. Hoje, na auspiciosa ocasião do grande festival de fé popular ‘Makar Sankranti’, parabéns a todos os devotos que alcançaram a virtude tomando o primeiro ‘Amrit Snan’ em Triveni Sangam, uma confluência sagrada do Ganges, Yamuna e ‘místico Saraswati rios’, em Mahakumbh-2025, Prayagraj!” Yogi disse em uma postagem na plataforma de mídia social X.

