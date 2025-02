Mahakumbh 2025: PM Modi para dar um molho sagrado em Prayagraj no dia das eleições de Delhi: Conheça as medidas de segurança, a importância

Por que o primeiro -ministro escolheu em 5 de fevereiro para fazer o mergulho sagrado?

A decisão do primeiro -ministro Narendra Modi de tomar um gole sagrado em 5 de fevereiro tem um significado político e espiritual. Politicamente, a data coincide com as eleições de 2025 de Delhi para 70 distritos eleitorais da Assembléia, especialmente significativos para o BJP, que não está no poder em Delhi há 27 anos. Falando do significado espiritual do dia, em 5 de fevereiro Magh Ashtami, um dia auspicioso no calendário hindu conhecido por atos de devoção e caridade. Ele cai no oitavo dia do mês de purê e alinha com Gupt Navratri.