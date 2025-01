Mahakumbh 2025: respiradores de fogo, exercícios, zona de recreação e muito mais: como Prayagraj dá as boas-vindas a sadhus e turistas | em fotos

Extensos preparativos estão em andamento em Uttar Pradesh enquanto Prayagraj se prepara para sediar o festival Mahakumbh, celebrado uma vez a cada 12 anos. A cidade receberá de 40 a 45 milhões de visitantes até o final deste mês, quando a celebração do centenário começar em 13 de janeiro.

Videntes de vários grandes akhadas já chegaram ao acampamento com imagens que mostram uma atmosfera festiva na sexta-feira. A lista crescente incluía Niranjani Akhada, Ahwan Akhada e Juna Akhada, o maior grupo desse tipo na tradição Sanyasi.

Sadhus de Mahanirvani Akhara foram vistos entrando no acampamento Mahakumbh vestidos de açafrão e cobertos de cinzas. Eles foram acompanhados pela batida do Damaru (um pequeno tambor de duas cabeças) e pelo canto do nome de Mahadev. Alguns sadhus foram vistos andando a cavalo.