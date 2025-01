Mahakumbh 2025: Soldado americano que virou sadhu se torna o centro de atração em Prayagraj. Quem é?

Quando o Mahakumbh Mela 2025 começou na segunda-feira, 13 de janeiro, um número significativo de devotos estrangeiros deram um mergulho sagrado no Sangam em busca de ‘moksha’.

Uma figura notável entre eles é ‘Baba Moksha Puri’, que se tornou um ponto focal de atenção no Maha Kumbh em Prayagraj.

Baba Moksha Puri, nascido e criado no estado americano do Novo México, é um ex-soldado do Exército dos EUA. Antes de ser renomeado, seu nome anterior era Michael.