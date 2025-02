Mahakumbh 2025: UP Police Books Instagram, Telegram contas para vender fotos de mulheres que tomam banho em Sangam

Mahakumbh 2025: A polícia de Uttar Pradesh apresentou casos contra duas contas de mídia social para publicar e vender fotografias de mulheres que se banham no Mahakumbh Mela em Prayagraj.

Segundo relatos, as fotos de mulheres que tomam banho e trocam de roupa supostamente no sagrado Mahakumbh, que estão em andamento no Prayagraj de Uttar Pradesh, são compartilhadas e vendidas em plataformas de mídia social como o Telegram.