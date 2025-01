Mahakumbh Fire 2025: As explosões dos cilindros causaram incêndio em 18 tendas? Prayagraj DM explica

Fogo Mahakumbh 2025: No domingo, 19 de janeiro, um grande incêndio eclodiu na mela Mahakumbh 2025, espalhando-se rapidamente para um total de 18 tendas. Embora não haja relatos de vítimas ou feridos, a causa do incêndio em Mahakumbh mela deixou todos se perguntando o que poderia ter acontecido. O incêndio na loja da Gita Press foi causado pela explosão de dois cilindros, que rapidamente se espalhou pelas lojas próximas e fez com que espessas nuvens de fumaça subissem sobre o Mahakumbh Mela.