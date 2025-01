Mahakumbh Mela 2025: Ferrovias operarão 10.000 trens; ‘Cidade de tendas’ em Prayagraj para receber 45 peregrinos (detalhes aqui)

Com o início do Mahakumbh Mela 2025 na próxima semana, a Indian Railways tomou medidas robustas para garantir viagens seguras e eficientes de milhões de devotos de e para Prayagraj em Uttar Pradesh.

Compartilhando detalhes do plano abrangente para lidar com a onda sem precedentes de devotos, o Diretor Executivo do Conselho Ferroviário (Informação e Publicidade) Dilip Kumar disse que a Indian Railways operaria mais de 10.000 trens, incluindo 3.300 trens especiais, para atender o grande número de passageiros que viajam. para o Sangam Snan, um dos eventos mais significativos do Mahakumbh.

“Para as pessoas que viajam de e para Sangam Snan, a Indian Railways forneceu mais de 10.000 trens e 3.300 trens especiais. Áreas de espera com códigos de cores foram criadas na estação ferroviária para classes sem reserva. Oficiais do RPF e do GRP foram destacados. para levar os passageiros de sua área para o trem da fila, uma grande unidade TT do departamento comercial também foi designada”, disse Dilip Kumar à ANI.