O Maha Kumbh Mela pretende estabelecer vários registros mundiais do Guinness com suas quatro iniciativas, incluindo 15.000 trabalhadores de saneamento, 300 pessoas que limpam o fluxo de água, 1.000 riquixás EY 10.000 pinturas na pegada manual. O Mahakumbh de 2025, que começou em Paush P Out (13 de janeiro de 2025), é a maior reunião espiritual e cultural do mundo, que atrai devotos em todo o mundo. O grande evento continuará a Mahashivratri em 26 de fevereiro.