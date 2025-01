Mahakumbh Mela: Artatrana Baba ‘cura’ as pessoas com seu toque, ‘Nada para comer ou beber, nenhum remédio’

Mahakumbh Mela: Enquanto o Mahakumbh 2025 está em andamento, muitos ‘babas’ no Mela ganharam destaque, especialmente aqueles que carregam sua identidade distinta. Um desses Babas que tem chamado a atenção é Baba Artatrana. Qual é a sua característica especial? Ele afirmou que pode curar pessoas com qualquer doença complexa, incluindo câncer, com um toque de seus pés.

Enquanto conversava com a agência de notícias ANOS Baba explicou que seu tratamento não envolve o consumo de nenhum alimento, bebida ou remédio, mas sim que as pessoas podem ser curadas de doenças graves simplesmente tocando, falando ou ouvindo seu mantra pelo telefone ou pelo YouTube.

“Não só em Odisha ou na Índia, eu também saio do país. Também trato pessoas de lá. Esta é uma bênção do Senhor Shiva. Com sua bênção, posso curar a maior doença em um piscar de olhos e nada mais. Eu não ‘ Não sei por que Deus me deu tanto poder, mas Deus me ensina a ser poderoso”, disse ele, citado por ANOS.