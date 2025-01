Mahakumbh Mela: ‘Mona Lisa’ de Indore comemora seu aniversário, Instagram Reels se torna viral | Olhar

Mahakumbh Mela atraiu recentemente a atenção por um motivo inesperado. Uma jovem vendedora de guirlandas chamada Moni Bhosle se tornou viral nas redes sociais. Sua beleza e charme conquistaram milhões de corações.

Moni, uma garota de 16 anos de Indore, se tornou uma sensação na internet depois que vídeos dela vendendo pregos Rudraksh no Mahakumbh Mela em Prayagraj se tornaram virais. Seus impressionantes olhos âmbar, nariz pontudo e pele escura despertaram admiração generalizada.

Os usuários das redes sociais a apelidaram de “beleza morena”. Muitos compararam sua aparência a ícones atemporais, incluindo a Mona Lisa.

No dia 21 de janeiro, Moni compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram. No vídeo, ela é vista cortando um bolo de aniversário enquanto as pessoas ao seu redor cantam “Parabéns pra você”.

“Muito obrigado por todo o seu amor por mim”, escreveu ele ao compartilhar o vídeo. Seu perfil no Instagram tem quase 2 lakh seguidores.

Três vídeos de aniversário foram compartilhados no canal de mídia social. O Instagram Reels obteve meio milhão de visualizações no total.

O LiveMint originalmente não conseguiu verificar se esse era realmente o perfil oficial de Moni Bhosle no Instagram. Muitos usuários das redes sociais expressaram preocupação com o reconhecimento da conta oficial do Instagram.

“Não entendo qual identificação é correta e qual é falsa, quem devo seguir?” escreveu um usuário.

Em um de seus Instagram Reels, Moni é vista vendendo guirlandas no Mahakumbh Mela. O vídeo viral obteve 6,5 milhões de visualizações até agora. Outro vídeo idêntico obteve separadamente 2,5 milhões de visualizações.

A fama de Moni Bhosle se espalhou além do Mahakumbh Mela, com plataformas de mídia social como Instagram e X inundadas com conteúdo dela. Criadores de conteúdo e vloggers aderiram à tendência.

A pesquisa por “Mahakumbh Mela” teve uma classificação elevada no Google Índia de 20 a 21 de janeiro:

Moni mandada para casa de Mahakumbh Mela Apesar da fama recente, a viagem de Moni ao Mahakumbh Mela foi interrompida. Seu pai supostamente decidiu mandá-la de volta para Indore devido ao declínio nas vendas e à grande atenção do público.

Os relatórios sugerem que as pessoas estavam mais interessadas em tirar fotos e vídeos com ela do que em comprar as guirlandas que ela vendia.

