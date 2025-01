Mahakumbh Stampede: 5 detalhes cruciais sobre razões, castanhas, localização de se apaixonar em Prayagraj em Mauni Amavasya

Uma forte força ocorreu durante o Mahakumbh Mela 2025, nos sagrados Banks of Sangam Ghat, em Prayagraj, nas primeiras horas da quarta -feira. Estima -se que 10 milhões de peregrinos tenham participado de Amrit Snan em Mauni Amavasya este ano, atraídos pela importância celestial do “Triveni Yog”. No entanto, a debandada resultou em pelo menos 15 mortes e várias lesões, de acordo com vários relatos da mídia. As operações de resgate estão em andamento, e as feridas no caos causadas pela grande multidão foram levadas para o hospital central.