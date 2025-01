Maharashtra: Casal comemora 26º aniversário e acaba com a vida com vestido de noiva em Nagpur

Maharashtra: Casal comemora 26º aniversário e acaba com a vida com vestido...

Um incidente chocante veio à tona em Nagpur, Maharashtra, onde um casal supostamente cometeu suicídio após comemorar seu 26º aniversário de casamento. Vestidos com trajes de casamento, eles foram encontrados mortos em sua casa na localidade de Martin Nagar na manhã de terça-feira.

O casal festejou até depois da meia-noite com amigos e familiares antes de acabar com suas vidas, segundo reportagem do Tempos Indianos.

Jeril Damson Oscar Moncriff, 57, foi encontrado enforcado na cozinha enquanto sua esposa, Anne, 46, estava deitada imóvel em seu vestido de noiva em uma cama na sala, segundo a reportagem.

“Jeril provavelmente permitiu que sua esposa acabasse com a vida primeiro. Depois de desmontar seu corpo da corda, Jeril a cobriu com um pano e colocou flores sobre ela antes de se enforcar com um lenço no teto”, disse o relatório citando a polícia de Nagpur.

Jeril e Anne não tiveram filhos. Eles atualizaram seu status nas redes sociais com uma mensagem de despedida. Eles também enviaram duas notas de suicídio junto com um testamento informal em papel de selo.

Anne, falando no vídeo, pediu à família que cuidasse dos filhos de seus parentes e desejou-lhes boa sorte.

Nas duas notas de suicídio ninguém é responsabilizado por suas mortes.

Eles instaram os mais velhos a garantir a perfeita distribuição das propriedades entre os demais membros da família.

Atendendo ao último desejo do casal, eles foram enterrados de mãos dadas em um caixão comum no cemitério católico de Jaripatka na noite de terça-feira.

“Faço caixões há cinco décadas, mas foi a primeira vez que fiz um caixão comum para um casal. Seus parentes disseram que era um desejo dos falecidos serem enterrados juntos e com a mesma roupa que enfeitaram há 26 anos. atrás, no dia do casamento deles, e isso também de mãos dadas”, disse o agente funerário de terceira geração, Vijay Alick Michael. Tempos Indianos.

Jeril trabalhou como chef em vários hotéis importantes antes de pedir demissão durante a pandemia de COVID-19, enquanto Anee era dona de casa.

