Maharashtra: Chefe do NCP Ajit Pawar, comemora uma reunião importante em Raigad sem Shinde Sena MLAs, enquanto Mahayuti Rift é estendida – Maharashtra News

Em meio a relatos de um amplo conflito dentro da Aliança Mahayuti de Maharashtra, o Partido Nacionalista do Congresso (NCP) Ajit Pawar realizou uma reunião do Comitê de Planejamento e Desenvolvimento do Distrito Rigad na ausência de legisladores do Eknath Shinde liderado.

A reunião ocorreu semanas depois que o governo de Mahayuti manteve a nomeação de dois líderes do PCN, como os ginistas guardiões dos distritos de Raigad e Nashik, expandindo ainda mais as fissuras no quarteirão.

O ministro do Guardião tem uma acusação de fato do distrito e é um importante centro de energia em sua política. O ministro também preside a reunião do Comitê de Planejamento e Desenvolvimento Distrital (DPDC), que aloca fundos para projetos de desenvolvimento.

Em Raigad, Bharat Gogavale de Shinde Sena optou por sua reivindicação, enquanto Aditi Tatkare, do PCN, que também é ministro do Desenvolvimento Infantil e Desenvolvimento Infantil do PCN, também está olhando para o cargo.

Shinde Sena MLAs exigiu respostas da liderança do PNC sobre por que a reunião foi realizada sem discutir com o primeiro -ministro Devendra Fadnavis e seu Eknath Shinde.

Quando perguntado sobre a reunião, que Tatkare, Karjat de Shiv Sena e Alibag Mlas Mahendra Thorve e Mahendra Dalvi compareceram.

Karjat e Alibag se enquadram na Constituição de Raigad Lok Sabha.

Atualmente, Raigad tem quatro MLA: Thorve, Dalvi e Bharat Gogawale (Mahad) de Shinde Sena e Tatkare do NCP (Shrivardhan).

Como o domínio de Shiv Sena é visível em Raigad, o principal vice -ministro, Eknath Shinde, queria que o ministro do Guardião fosse entregue a um líder de seu partido.

Antes de partir para a cúpula de negócios de Davos no mês passado, o primeiro -ministro Devendra Fadnvais anunciou o nome de Tatkare como ministro do Guardião do Raigad. Isso, no entanto, não era bom com Shinde, já que ele queria um líder de seu partido para o cargo, já que Shiv Sena tem um domínio no distrito.

Quando a decepção de Shinde veio à luz, que também deixou Mumbai por dois dias supostamente em um ataque de raiva, o líder do NCP foi mantido.

Segundo as fontes, Shinde também parece estar evitando o palco com Fadnavis. Ele também não participou de uma importante reunião de Mahayuti, nem estava presente na cerimônia de abertura da Comissão de Polícia de Pimpri-Chinchwad.

No mesmo dia, no entanto, ele participou de um evento Shinde Sena em Nanded.